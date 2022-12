Aktuell 10.11.2022

Klima und Schulden

Die Sorge um Inflation, Schuldenkrisen, Klimawandel und globale Konflikte liegt bei Managern in Nordamerika und weltweit nach einer Umfrage des Weltwirtschaftsforums an der Spitze.

Hohe und/oder anhaltende Inflation gilt unter den Wirtschaftsführern in den Vereinigten Staaten als Risikofaktor Nummer zwei (in Kanada Nummer drei). Schuldenkrisen liegen in den USA auf Platz eins, in Kanada auf Platz zwei. Inflations- und Schuldenkrisen sind nur zwei von mehreren Sorgen, die Wirtschaftsführer umtreiben - ein starker Kontrast zu den Ergebnissen der Umfrage 2020, als Cyber-Angriffe und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten als die beiden größten Risiken in den USA und Kanada galten.



12.000 Wirtschaftsführer auf der ganzen Welt sollten aus einer Liste von 35 globalen Risiken auswählen, welche fünf in den nächsten zwei Jahren die wahrscheinlich größte Bedrohung für ihr Land darstellen werden. Die Risiken werden in fünf Kategorien unterteilt: wirtschaftlich, ökologisch, geopolitisch, gesellschaftlich, technologisch. In den USA sind das in absteigender Bedrohung Schuldenkrisen, hohe und/oder anhaltende Inflation, geoökonomische Konfrontationen, Versagen der Anpassung an den Klimawandel und zwischenstaatliche Konflikte sowie Beschäftigungs- und Existenzkrisen. In Kanada sind es die Lebenshaltungskosten, Schuldenkrisen, hohe und/oder anhaltende Inflation, Versagen der Anpassung an den Klimawandel und das Platzen der Vermögensblase.



Laut den Autoren erkennen Wirtschaftsführer in Nordamerika allmählich, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung ist - nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Gemeinden - und das in einer Zeit, in der die Welt unter den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer globalen Pandemie und des Krieges in Europa leidet. Die wirtschaftliche Inflation unterscheidet sich von der 'sozialen Inflation', die alle indirekt betrifft. Erstere ist vom Lebensmittelregal über die Zapfsäule bis hin zu den Atemwegen und über alle Einkommensstufen hinweg zu spüren. Die soziale Inflation, die sich auf steigende Versicherungskosten aufgrund klimabedingter Umweltkatastrophen bezieht, wirkt sich direkt auf den Geschäftsbetrieb aus.

pte/red

